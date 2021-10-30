長者填紙仔入街市恐排長龍　小販嘲港府抗疫廢招「得個樣」

市民下周一(11月1日)起，進入食物環境衞生署轄下街市須強制掃「安心出行」，署方公布措施實施初期會着重教育，如對新安排有困難者會用體恤態度處理。惟市民對此並不領情，直斥新措施「多餘、難執行」，更稱街市門口要求量度體溫的措施亦難以實行，質疑當局如何確保每個市民都有掃安心出行。有檔販指主要客戶群以長者為主，擔心有長者不懂使用安心出行，估計屆時都可以「填紙仔」，連入街市都可能要排長龍，但街市因貨品「(售價)平過超級市場」，故不怕生意受影響。

記者今日(30日)下午到深水埗北河街街市，以及鄰近的北河街市政大樓視察。對於強制使用安心出行才可進入街市的規定，雜貨店店員郭小姐笑言新安排「無用」，「好似門口探熱位都無人理，直行直過」，相信日後措施生效後，市民亦會自出自入，不予理會。另一街巿檔販陳女士則指，擔心長者不懂得用電話掃安心出行，估計屆時仍可選擇以填紙仔代替。被問及會否擔心影響生意，她稱貨物賣得「平過超級市場」，不太擔心。

到街市買餸的蘇女士則批評，政府推行措施未有深思熟慮，直斥「街市有幾多人出出入入，你點檢查？」、「估佢都係做下樣，畀人覺得有做工夫」，未必可以實行。她續指，該區街市的客群一般主要是長者，如何豁免又未交待清楚，諷刺新安排「奇奇怪怪」。

至於日常會使用市政大樓體育館的黃先生批評，政府於疫情緩和時方收緊措施做法「不明所以」。他續指，自己一直未有使用安心出行，但政府強制都沒有辦法，租借場地打波用安心出行較為方便，因政府場地填紙仔要由工作人員打電話確認，變相花更多時間，但要用政府設施就少了選擇權。惟自己往後去餐廳等非強制場地都不會使用安心出行。