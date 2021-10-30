政府逼掃安心出行　港九新界無得避　鴨寮街平價機成搶手貨　

政府早前公布下周一(11月1日)起進入政府大樓必須使用「安心出行」，令巿民生活大受影響。不少巿民仍未轉用智能手機，有手機店於平價手機貼上「安心出行系列」貼紙作招徠，有手機店員工指，主要查詢及購買平價手機的顧客以長者為主，估計方便出入醫院覆診；亦有手機店負責人指年輕人及中年人詢問度較高。

記者今日(30日)中午到深水埗鴨寮街一帶的手機店視察，有手機店於平價手機貼上「安心出行系列」貼紙，引來不少途人駐足，員工Alex表示，店舖有平價智能電話的存貨，所以拎出來賣，他又指不少顧客都是長者，估計將來政策實行後，他們去茶樓及醫院覆診都要用。

對於相關措施有否帶動生意，他坦言自逼用安心出行的地方愈推愈多，一直有人搵、有人買(智能電話)，相信不少人都對該程式不太安心，主要擔心私隱問題。另外，手機店負責人陳女士則指，以往都會有人問有沒有電話可專用安心出行，近兩日數量更有急升趨勢，客源反而普遍為年輕人至中年人。

另一手機店員工陸小姐則稱，即使店舖低價手機較少，近日都多人詢問有關可用安心出行的手機。她直言因安心出行不用電話卡，只要連接無線上網即可使用，故此有人買多部電話，比較保障私隱，較多屬中年客戶。