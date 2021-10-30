警掃東九龍賭檔毒窟無牌吧挫黑幫 拘和勝和成員等265人

警方東九龍總區展開「沉雷行動」，以打擊區內三合會非法活動及收入來源，並於昨晚(29日)突擊搜查逾50個處所，一共拘捕了265人(16至79歲)，分別涉嫌「非法經營賭博場所」、「販運危險藥物」及「無牌售賣酒類飲品」等罪行。據悉，被捕人當中包括黑幫和勝和成員。

東九龍總區刑事高級警司鍾麗詒表示，警方在早前作出部署，派出多名探員滲入區內多間由黑幫操控的遊戲機中心、賭博場所、毒窟及無牌酒吧搜集證據，得知不法分子透過遊戲機中心和社交平台誘使年輕人進行非法活動。

警方動員超過500人參與行動，由東九龍總區刑事部聯同各區刑事單位、特職隊、機動部隊、賭博專家以至西九龍警區刑事偵緝人員，由昨日起一連2日採取行動，主要打擊活躍於東九龍的三合會非法活動。昨晚8時半，警方突擊搜查相關處所，搗破10間經營非法賭博的遊戲機中心、15間提供百家樂、釣魚機、啤牌等的賭博場所、多個毒品飯堂和由黑幫操控的無牌酒吧。

行動中，警方凍結4個本地銀行戶口和1個儲值支付工具戶口，涉款共140萬港元，懷疑背後牽涉黑幫處理販毒得益。截至目前為止，警方共拘202男63女，當中包括6名非華裔人士，被捕人大部分隸屬同一黑幫，目前仍有57人被通緝。

另外，警方檢獲約73萬港元現金、339台賭博遊戲機、15部增值機、228張遊戲儲值卡、讀卡器及大量用於兌分的數簿，另亦起出市值逾6萬港元的毒品，包括冰、海洛英和「藍精靈」等，亦有大量包裝和吸食工具。

警方一共發出75張違反《預防及控制疾病條例》的告票，並拘捕14名處所負責人，當中有5間違規遊戲機中心需要即時強制關閉。警方的行動仍在持續，相信稍後將拘捕更多人。

總區反黑組總督察邱宗泰指出，根據警方調查發現，一個活躍於區內的三合會組織操控多間持牌遊戲機中心，暗中進行賭博行為，亦串謀中心負責人為客人兌分，亦即將所獲得的遊戲積分換成現金，並從中抽佣牟利。此外，黑幫成員亦在區內開設多間非法賭場、毒窟和無牌酒吧，並以遊戲機中心作為吸引新客的平台。

部分處所會提供一站式服務，場內同時有不同罪行出現，例如無牌賣酒的場所同時進行賭博，另有場所明目張膽貼出不同毒品價錢。針對無牌酒吧，警方接獲的情報顯示，黑幫組織為吸引更多新客，遂在不同社交平台列出新條款，舉例客人如支付較高入場費，便可獲得「一條龍」套餐服務，在酒吧內有無限毒品和酒水供應，甚至提供女伴陪酒服務。

為使客人安心光顧，不法場所被包裝成「鐵竇」，安排職員陪同顧客進出酒吧，亦在酒吧範圍裝設鋼閘、多重隔音設施和閉路電視系統，附近街頭亦會有「睇水仔」監視。據悉，相關「生意」涉及的利潤極高，已成黑幫主要收入來源之一，單以遊戲機中心變成賭場計，估算每月營業額高達100萬港元。加上疫情期間，傳統持牌處所不能全面開放，非法場所得以乘勢而起，吸引大量客人。

毒品調查科總督察韓成昊講解行動時稱，探員留意到負責兌分的職員警覺性非常高，首先會試探客人身份，甚至要求出示工作證明，有部分人更只為熟客兌分，加強警方搜證難度。有遊戲機中心利用所謂「遊戲代幣」代替積分卡，要求客人將代幣換成代幣兌換券，然後才換取現金，從而掩人耳目，令執法人員更難偵破罪行。

他指出，所有遊戲機中心均要遵守牌照條件營業，惟探員在行動中屢次成功兌分，顯示部分負責人無履行監管職責，並且縱容他人進行賭博活動，使場所淪成不法分子罪惡溫床，趁機干犯兜售毒品等其他罪行。而為阻礙警方追查，黑幫亦會每晚安排成員到不同場所收取犯罪得益，成員再到指定地方「對數」，從而進行洗黑錢活動。

同時，警方在調查期間，發現破獲的毒窟不同以往，罪犯採用混合經營模式，結合毒品飯堂和賭場，客人可以「一邊打機賭錢，一邊吸毒」，當中更會提供免費冰毒及吸食工具作招徠。該些毒品飯堂為便利客人，故此利用流動儲值支付工具戶口收費，並在場所張貼收款二維碼(QR Code)，繼而用不同戶口處理得益。警方現已成功追查相關戶口及凍結款項，將會追查集團黑錢流向。

總區反黑組高級督察蕭洛輝表示，警方提醒市民，尤其是青少年切勿沉迷賭博，遊戲機中心一旦證實營運非法賭場，不論持牌人、經營者、管理人或賭客均有可能觸犯《賭博條例》。

他又提醒，年輕人切勿因好奇及免費款待，接觸毒品或光顧無牌酒吧，該些酒吧除可能涉及賭毒，更成為黑幫聚腳和進行非法活動之處，趁機誘使青少年誤入歧途。警方會考慮就本案向法庭申請加重刑罰，並追查賭場業主及租客，如有持牌人、代理持牌人或僱員違例被定罪，警方會申請撤銷和拒絕日後續牌事宜。