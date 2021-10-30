宣揚愛護動物理意識　6學校設「寵物角」齊展愛心

近年虐待動物的案件備受社會關注，但由於受虐動物無法主動求助，過去不少案件全賴市民舉報，協助警方將犯人繩之於法。為加強小朋友從小愛護動物的意識，警方新界北總區防止罪案辦公室推行「寵愛傳校」 計劃，鼓勵及協助區內學校設立「寵物角」。計劃啟動禮今(30日)舉行，並為相關標語設計比賽舉行頒獎禮，警犬隊亦派員到場見證。

除警犬隊外，一間參與機構亦率先派出訓犬師及拍檔狗狗於典禮上分享教導犬隻的心得。參與的學校設立「寵物角」後，會委任一班領袖生負責照顧動物的作息，冀讓小朋友在照顧動物期間認識動物護理的知識，提升組員的責任感及團體合作精神。計劃首年有6間學校參與，校內「寵物角」分別飼有小貓、龜、魚、松鼠、蜥蜴等動物。

參與的團隊須定期撰寫護養手記，記錄飼養心得及與動物互動的生活點滴，於校內發揮影響力，一同宣揚愛護動物訊息。計劃亦會不時安排義工到訪學校舉辦分享會，及提供義工服務、戶外訓諫，或參觀等機會予學生，希望他們可以透過與動物接觸，建立對動物的愛心，並由此推己及人。

啟動禮完結後，一間參與學校的學生和家長已到香港流浪狗之家探訪，瞭解該團體運作狀況，並即場身體力行為狗狗梳毛及清潔。