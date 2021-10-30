日用電子設備6.8小時　4成港童患近視　醫生籲適時休息免傷眼

都市人對電子產品的應用與日俱增，亦為眼睛健康帶來影響。有研究發現，香港是全球近視患病率最高的地方之一，約40%的8歲兒童有近視，若父母都有近視，子女有近視的風險更會增加12倍。醫生建議家校應學童上網課時多安排休息時間，供兒童遠離電子設備，以及增加戶外活動，避免兒童視力健康的問題惡化。

香港中文大學醫學院眼科及視覺科學學系副教授兼香港兒童醫院眼科部主管任卓昇醫生指，中大自2015年至今年推行的香港兒童眼科計劃，跟進逾3萬名兒童及6萬名家長。數據顯示香港是全球近視患病率最高的地方之一，約40%的8歲兒童有近視，成年人方面則有約70%有近視。研究又發現若父母都有近視，子女有近視風險亦會增加12倍。至於其他兒童視力問題，包括有斜視兒童佔約3%，弱視兒童約1%。他稱低收入及少數族裔家庭的兒童患弱視而延醫比率更高，這有機會導致兒童終生失去視力。

任續指，疫情下，兒童每日需要使用電子設備上網課，在跟進的800名兒童中，發現兒童使用電子設備的時數大增，由疫情前平均每天2.5小時，升到疫下平均6.8小時。兒童戶外活動時數亦大降，平均每日只有25分鐘，僅為疫情前3分1。他指，長時間觀看電子設備會令兒童患上近視或令近視度數加深。同場另一醫生又指，本港的兒童平均在12至18個月已開始使用電子設備，較世界衞生組織建議的2至5歲為早，令兒童的視力健康問題造成隱憂。

近視人士亦有較高風險出現可致盲併發症，任表示，如深近視病人患黃斑點病變風險增加850倍、患視網膜脫落風險增加12倍，若兒童有深近視，可早至約20至30歲出現併發症。他指出，雖然配戴眼鏡或進行激光矯視可改善視力，但不能降低併發症風險；加上疫情下閱讀及使用電子產品需求大增，令兒童近視問題惡化。

任建議推廣「守護兒童健康靠護眼」概念，兒童需維持良好生活及使用電子產品習慣，包括戶外活動時間應達致每日2小時或每周14小時、每閱讀30分鐘應讓眼睛休息等。他又指學校、教師及家長在兒童上網課期間，應在每30分鐘及轉堂時，安排時間予兒童離開電子設備休息，減低兒童長時間觀看電子設備的機會，以提升他們的眼睛健康。中大早前有研究發現，低濃度阿托品眼藥水有助控制近視，減少併發症風險。