疫情放緩市民萬聖節願使錢　深水埗商販喜迎小陽春

新冠肺炎疫情放緩，適逢萬聖節前夕，位於深水埗褔榮街的「玩具街」人流絡繹不絕，商店街邊檔口內無不人頭湧湧，專門售賣節日服飾器具的一眾小商販似乎終迎來久違的市旺小陽春！有小攤檔老闆更笑言，今日(30日)由朝忙到晚，但很開心，疫情放緩，好多市民都樂意花錢買服飾，打扮一番出外慶祝萬聖節，生意額比去年多。

檔主李生指，疫情下市民不能出外旅遊，很多人都比以往更樂意留港消費，加上疫情放緩市民心情舒暢，樂於為節日花錢打扮，檔口的萬聖節帽已賣出過百頂。不過，他坦言疫下運輸成本上升，連帶來貨價亦增加，但僅保持舊價不敢轉嫁予顧客，希望薄利多銷帶動更多生意，市民開心，自己亦開心。

韓劇《魷魚遊戲》熱潮帶動下，不少店舖紛紛將相關的人物服飾裝扮掛於店舖當眼處，以吸引市民入內選購。其中一位商店負責人陳先生便表示，店內擺放了許多萬聖節飾品，另受惠於韓劇《魷魚遊戲》，劇內的人物所穿的綠色運動服及紅衣士兵面罩尤其熱賣。

市民鄭小姐亦是《魷》劇其中一名粉絲，表示特意到深水埗買魷魚遊戲中的紅衣士兵裝扮。對於市況，她表示感覺尚算暢旺，眼見不少人都樂於消費，今天花費的預算約500港元。帶同3名小孩來到「玩具街」挑選玩具飾物的洪太則笑言，不會因為疫情或市道而影響節日消費，始終一年一次，都想同小朋友一同參與萬聖節，令大家開心。旁邊3名滿手戰利品的小孩聽到，頓時識做地大叫「多謝媽咪」。