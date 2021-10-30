灣仔電器店失20萬元貨　主要為智能手機　警拘前員工起部分失物

政府強推安心出行，智能手機成為今期流行的搶手貨，吸引不法之徒藉轉售手機圖利。警方於本周四(28日)晚上接獲報案，指灣仔莊士敦道一間連鎖電器用品店遭人爆竊，警方到場了解，翻查店內閉路電視後，發現賊人先佯裝客人，從正門進入店舖，在店內徘徊約10分鐘，趁職員不為意時進入已上鎖的貨倉，再用硬物撬開已上鎖的儲物櫃，隨即開始搜掠，並將一批貨物放入一個紅白藍膠袋，然後由正門逃去。

經店舖職員點算後，證實38件貨品被盜取，主要為智能手機，損失總值約20萬港元，案件交由灣仔警區刑事調查隊跟進。人員經深入調查後，迅速鎖定一名姓陳(32歲)無業男子，相信為該連鎖電器用品店的前職員，他已於2018年離職，警方遂於昨日(29日)凌晨時分掩至青衣一住宅單位將其拘捕，涉嫌「爆竊」。

同時，警方經進一步調查後，發現疑犯於犯案後的晚上，到旺角先達廣場將部分贓物變賣，探員到涉事店舖調查後，起回8部與案有關的智能手機。另外，警方相信疑犯與本月20日、發生在銅鑼灣怡和街一電訊公司的企圖爆竊案有關，疑犯亦為該公司的前職員。

警方作出提醒，涉及前員工的盜竊及爆竊案不時發生，商戶應時刻保持警惕，定期更換店內的保安措施，以免賊人有機可乘。另外，收購智能手機的商戶與人交易時，應務必核實賣家貨源，如貨品來歷不明或價錢不合理地低於市價，應謹慎處理及報警，以免誤墮法網。

灣仔警區刑事調查隊梁棨淘偵緝督察指，疑犯於最近10年內，曾在上述兩間店舖工作過，將進一步調查其他失物的去向，不排除會起回更多贓物，甚至更多人被捕。