加士居道逾半世紀「界石」離奇消失　發展局曾稱極具歷史意義

佐敦一座有近50年歷史、用作勾畫土地界線的「界石」忽然消失。有學者今日(30日)表示，位於加士居道與彌敦道交界一塊「九龍內地段 7068」石碑被人移走。雖然「界石」未獲古物古蹟辦事處評級，但就曾被發展局局長黃偉綸撰文形容「極具歷史意義」。東網正就事件向地政總署查詢。

歷史、風俗、建築文物研究者陳天權在facebook發文，指近日有網友發現，加士居道與彌敦道交界一塊「九龍內地段 7068」石碑被人拆去。他指這類石碑昔日用來勾畫土地界線，現時在舊建築的牆腳仍不時見到。他又說，當局鋪階磚時刻意繞過這塊界石，但可惜最終「無得留低」。

發展局局長黃偉綸去年3月曾發表網誌，邀請地政總署測繪處總土地測量師余壽松詳細介紹香港的界石，提到「大家走在街上或到郊外時，不妨多加留意，可能會發現極具歷史意義的界石，或精緻平實的測量控制點就在身旁，相信屆時大家會對這個城市有意外的發現。」

港府70年代前，曾以「界石」用來勾畫土地界線，坐落行人路轉角位置或樓宇角落找到，並刻有英文字母IL和一串數字，而該失蹤的石碑刻有「IL 7068」。余壽松曾解釋，「IL」是內地段(Inland lot)的簡稱，而數字則是地段的號碼；市民可在土地註冊處查找這組字元，取得有關物業的資料。