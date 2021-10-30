政Whats噏：幾時恢復通關？　許樹昌話明年2月

本港嘅新冠肺炎疫情放緩已經持續一段時間，好多人都對恢復同內地通關翹首以待，尤其是基於經濟、就業及家庭因素嘅巿民，中港長期封關實在難以忍受。今年8月，港府話過要將《預防及控制疾病條例》(第599章)下8項防疫規例嘅有效期延長至明年3月31日，雖則延長有關規例嘅有效期唔一定跟封關同步，但係特首日前講過，話港府爭取通關嘅努力從無鬆懈，然而通關目標並無確實日子。之不過，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌，就預計明年2月就能夠與內地通關喎，到底佢係基於乜嘢理據呢？

許樹昌接受傳媒訪問時話，喺早前內地同香港疫情防控工作對接會議中，內地方面曾以澳門為例，指由開會至正式通關需時約4至5個月，佢相信香港只要本地個案清零，就算有零星個案，只要控制疫情不致擴散，相信唔會有大問題。佢又補充話，假設本港出現一宗源頭不明嘅本地個案，就應該要觸發熔斷機制，暫停通關，28日內冇本地爆發，相信已截斷傳播鏈，屆時可以恢復通關。

其實單係感染個案清零，都未足以構成通關嘅條件。許樹昌話若果要通關，港版健康碼就需要有疫苗接種記錄、陰性核酸記錄，同埋有關人士喺21日內無到過爆發疫情嘅地區，電話要具備追蹤功能。至於有人話擔心私隱問題，佢就話擔心就唔好返內地，如果真係有需要返內地探親或工作的話，就要接受呢個做法，況且大家現時正面對病毒大流行，按照內地原則，若與香港通關就唔可以為內地帶來額外風險。

講到內地方面嘅憂慮，許樹昌指內地會認為香港嘅確診者，出院條件及豁免檢疫群組太寬鬆，包括機組人員、海員及領事。較早前荷里活影星妮歌潔曼獲准豁免，內地擔心豁免群組會引起爆發，亦認為高危群組人士檢測次數太少。照佢咁講，香港嘅防疫措施仲有好多地方未能夠令內地放心，換言之，事情仍存在變數，並非十拿九穩，明年2月恢復通關嘅講法，會唔會有啲樂觀呢？