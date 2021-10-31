東方日報A1：明起強制安心出行　掃走街市客人

新冠肺炎疫情下中港「封關」近兩年，為求令內地安心應允恢復中港人員免檢疫往來，港府將防疫措施愈收愈緊。明日起市民進入政府處所強制使用「安心出行」手機程式「掃」二維碼入內，當中包括食環署轄下公眾街市。有團體及街市檔販批評新措施擾民，剝削市民享用公共設施的權利之餘，亦影響街市小商戶生意，檔販恐食穀種。再者，東網曾多次揭發食環署人員「蛇王」，例如負責把守公共街市門口，量度入內市民體溫的量溫員，當值時「大覺瞓」，團體質疑強制掃碼在人潮如鯽的公共街市難以妥善執法，抗疫成效恐存疑。

明起強制使用「安心出行」的政府處所，包括食環署轄下公眾街市、小販市場及熟食市場；康文署公共圖書館、體育館、博物館、泳池和表演場地；民政總署社區會堂、社區中心；以及公立醫院、衞生署診所、官立學校、郵局及警署等。靈灰安置所、紀念花園、墳場、垃圾收集站、公共浴室及公廁等則獲豁免。此外，12歲以下和65歲或以上、難以用「安心出行」的人士亦可獲豁免，照舊「填紙仔」。

東網記者昨到多個公共街市視察。其中，深水埗北河街街市門口已貼有「安心出行」二維碼，但記者在場觀察近半小時，未見到有人進入街市前先掃碼，期間更甚有近半進入街市的市民無量度體溫，在門口當值的外判「量溫員」形同虛設。該街市一雜貨店店員郭小姐認為，新措施無用，「最多好似門口探熱位無人理，市民直行直過」。另一檔販陳小姐則估計，新措施實施後，長者會傾向「填紙仔」進入街市。市民蘇小姐則批評，政府推新措施，欠深思熟慮，「街市有幾多人出出入入，你（職員）點檢查？」

另一邊廂，九龍城街市雞檔負責人梁太指，日前收到顧客查詢，問她能否把雞拿出街市門口交收，因為嫌麻煩而避用「安心出行」。她預期新措施實施首數天，生意或受輕微影響。大埔墟街市亦有檔販稱，有顧客向其反映新措施實施後不會再到該街市買食材，因為不想多帶一部安裝了「安心出行」的手機出街；另有大埔街坊稱，即使不掃碼不進入該街市，亦可到街市對面的地舖菜檔及肉檔買食材。

監察公營街市發展聯盟發言人姚靈音指，「安心出行」去年10月推出以來，一直被批評擾民，憂新措施或進一步影響未能負擔智能電話的基層、不熟悉操作智能手機的長者，以致他們使用公眾街市及其他公共設施的權利被剝削。此外，疫情持續逾年，不少街市檔販生意已下滑，擔心新措施將進一步造成影響。

姚續稱，街市有多個出入口，且人流多，質疑食環署職員要求市民登記個人資料，措施根本無法有效執行，甚至或引致前線職員與市民衝突。

她指，政府抗疫工作引起民憤早有先例，包括去年取消食肆堂食。現時疫情已較去年緩和，政府既不放寬限制，反而再施加限制，做法令人費解，促請當局聽取民意，以免影響基層市民日常生活。

除公共街市外，市民進入公立醫院亦要強制掃碼。其中，沙田威爾斯親王醫院內已貼滿大量「安心出行」二維碼，包括走廊、醫院外牆、電梯門、玻璃幕牆等。有訪客形容，數量多猶如貼街招，惟每張二維碼距不足1.5米，憂社交距離不足，市民聚集掃碼時反增播疫風險。

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