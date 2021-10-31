尖沙咀2食肆4酒吧違防疫規例　警檢控6負責人發16告票

警方尖沙咀分區雜項調查隊聯同食物環境衛生署人員，昨晚(30日)巡查區內多間食肆、酒吧及派對房間，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例，行動中一共檢控6名場所負責人，並發出16張告票。

執法人員發現2間位於河內道的餐廳內，共5男5女(24至41歲)未有掃描「安心出行」二維碼，餐廳姓陳(31歲)及30歲非華裔男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被檢控，並向該10名違例顧客發出定額罰款通知書。

其後，警方亦檢控4名涉嫌違反酒牌附加持牌條件的酒吧負責人(20至59歲)。在其中一間酒吧，1名47歲男子未能出示疫苗接種紀錄及1名30歲女子未能出示安心出行紀錄被票控，該酒吧姓陳(31歲)男負責人沒有確保場內顧客出示接種疫苗紀錄及使用手機掃描「安心出行」二維碼，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

此外，行動隊伍在各酒吧內共發現3名顧客於禁煙範圍內吸煙，違反吸煙（公眾衞生）條例被票控。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。