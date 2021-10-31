葵涌派對房無「安心出行」二維碼　負責人被捕39客犯聚票控

警方葵青警區反三合會行動組、特別職務隊及特遣隊，於今日(31日)凌晨約2時15分於區內展開反罪惡行動，突擊巡查工業街一樓上派對房間，該房間內並無出示「安心出行」二維碼，姓曾(33歲)男負責人涉違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。

另外，派對房間內22男17女(19至32歲)涉嫌違反預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被發定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。