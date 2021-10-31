政府谷針遇樽頸　聶德權：長者接種新冠疫苗仍偏低

政府全力谷針，但仍不似預期，尤其是長者接種率。公務員事務局局長聶德權今日(31日)在電台節目表示，本港疫苗接種率約68.5%，正面對樽頸，長者接種率仍然偏低，當局已在全港18區安排多場健康講座及流動接種服務，他指近日的接種氣氛有改善，過去六個星期，60歲或以上打第一針比率，比一般工作人口為高。

聶德權又稱，要爭取盡快與內地免檢疫通關，必須有「三寶」，包括嚴謹外防輸入措施、有能力遏止本地個案傳播及高疫苗接種率。他相信兩地專家會在短期內召開第二次對接會議，預料通關初期會採用配額制，在小範圍內逐步放寬檢疫安排。

另外，對於明日(11月1日)開始強制掃「安心出行」應用程式才能進入政府場所及公共街市，聶德權表示，明白部分人士包括無家者，可能沒有智能手機，因此在實施初期，會以較寬容方式處理，無家者可以留下社福機構或社工的聯絡電話。他稱，政府不會因為執行困難而不去做，應該做的措施就要做。