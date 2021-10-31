經濟復甦勢頭穩固　港府籲勿忽略外圍因素

財政司司長陳茂波在網誌表示，受惠於上半年強勁的貨物出口、固定投資重拾動力，私人消費開支亦見好轉，大部分的經濟指標今年以來都持續改善，儘管本港經濟復甦勢頭穩固，但提醒勿忽略外圍暗湧。

展望今年第四季，陳氏稱，因環球經濟增長已有見頂回落迹象，香港貨物出口的增速料將放緩。本地就業和收入情況改善，加上消費券計劃效應，與消費相關行業的表現將會繼續得到支持。政府在8月中預測2021年全年經濟增長為5.5至6.5%，按照目前的趨勢，預計今年全年的實際增長數字應會接近這預測區間的上限。

他提醒，儘管本港經濟的復甦勢頭至今仍屬穩固，惟不能忽略外圍實存的暗湧，疫情方面，更具傳染性的Delta變種病毒持續困擾全球多個地方，以及不少主要經濟體出現供應瓶頸，都為全球經濟前景帶來下行風險。能源和大宗商品價格高企、航運費用上揚和外圍通脹升溫也可能窒礙全球經濟增長，亦會為香港物價帶來上升壓力。歐美央行的貨幣政策變化、中美關係和地緣政局等都必須關注。

國際貨幣基金組織(IMF)早前預測環球經濟的增長會由今年的5.9%回落至明年的4.9%，並指環球經濟復甦動力近期已有所減弱，風險平衡偏向下行。陳氏認為絕對不能夠掉以輕心，他會在制訂明年的財政預算案時，就香港經濟明年的增長作出預測。

另外，第三季本地生產總值預先估計數字將在周一(11月1日)公布，他相信第三季的經濟增長數字仍然不俗，但考慮到今年上半年經濟反彈的速度遠較預期強勁，加上去年下半年比較基數較高，第三季經濟的按年增幅應會低於上半年。