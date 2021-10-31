平機會擬立法禁止族內歧視　朱敏健強調不涉以言入罪

平等機會委員會主席朱敏健今日(31日)出席電視節目表示，正研究立法禁止族內歧視，禁止港人及內地人互相歧視。他建議賦權平機會在無受屈人的情況下，可以主動展開調查及搜證，期望法例可涵蓋網上言論，強調違法與否有清晰標準，不擔心被指是以言入罪。

朱表示，禁止族內歧視的條例會是雙向，不僅禁止港人歧視內地人，亦禁止內地人歧視港人。該條例與現時《種族歧視條例》最大的不同，是希望在無受屈人的情況下，仍能賦予平機會有調查族內歧視及搜證的權力，讓他們可以主動調查。

朱續指，違例與否有清晰標準，不擔心被指是以言入罪。普通法會考慮兩個定罪元素，除了行為的元素外，還有思想上的元素，包括其動機、有沒有意識作出行動。如當時是出於其他原因，沒有歧視、騷擾別人的意識，就缺乏思想上的定罪因素，所以不足以入罪。

另外，平機會已完成性傾向歧視立法的初步報告，目前正內部傳閱及研究文稿，有共識後，便會展開對持份者團體的諮詢，至於是否會再做公眾諮詢，則仍未決定。他指2014年開始進行網上公開意見，當時收集數十萬份意見書，只是分析也花了2年多時間，所以今次希望注重意見的質素。