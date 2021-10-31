8旬婦遭偷樓契按揭貸款600萬　警拘2無良騙徒

警方財富情報及調查科於本月29日偵破一宗樓宇按揭騙案，一名81歲女事主被人偷走其位於大角咀物業的樓契，以向財務機構申請按揭貸款，警方察覺騙徒銀行戶口有可疑資金存入，追查後揭發案件，並待騙徒到銀行提款時埋伏擒人。

財富情報及調查科署理總督察宋家煒指，探員於調查一宗懷疑洗黑錢案件期間，發現一名26歲嫌疑人的銀行戶口有可疑交易，他於本月28日存入一張面值逾599萬港元的支票，並隨即致電銀行要求於翌日以現金全數提取款項。由於該筆款項龐大與其財政背景不符，警方懷疑為犯罪得益，遂進一步追查資金來源。

警方發現該筆款項為一宗樓宇按揭貸款，涉款物業位於大角咀，由一名81歲老婦持有。警方上門調查期間，業主稱自己並無申請按揭。警方經了解後相信事主於年中認識一名59歲男子，對方曾向她查詢重要文件的存放位置，惟女事主此時始發現該批包括樓契的文件已不翼而飛。

宋續指，警方相信該名26歲男子聯同一名假扮為受害人的女子，前往財務公司利用盜取的樓契及偽造的身份證申請600萬港元貸款。於是部署於前日(29日)在銀行附近埋伏，待26歲男子前往領取現款後將他拘捕，並在其隨身背囊內起回全數現款、一批文件及一張印有受害人姓名的假身份證。

警方在同日於深水埗亦拘捕該名59歲男子，兩人均涉嫌「串謀詐騙」、「行使偽造文書」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢），其中26歲男子已被落案起訴一項「串謀詐騙」罪，而59歲男子則仍在扣查，不排除有更多人被捕。警方呼籲市民要妥善保管個人資料，尤其要對重要財產、文件的存放位置保密。