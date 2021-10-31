羅致光指最低工資非以保障家庭基本收入　公眾普遍誤解社會政策

政府今年初公布法定工資凍薪，約2萬名基層僱員將「無薪加」，勞工及福利局長羅致光今日(31日)於網誌表示，社會普遍對社會政策有誤解，認爲法定最低工資保障個人的基本收入，但若一家四口因只有一人工作而未能養活一家，綜援及職津制度便能互補，為有需要家庭提供適當幫助。

羅致光稱，社會有人對最低工資、綜援及在職家庭津貼都有誤解，例如認為最低工資應定為「生活工資」，即一個人賺錢可養活一家人；綜援就是若一個家庭有成員失業，不論家庭貧富，都可透過綜援給予這家庭成員失業津貼；亦有人認為在職家庭津貼應是「兒童發展津貼」，不論家庭是否有在職成員，兒童都可獲津貼。

他指出，法定最低工資雖然設定工資下限，但並非以保障家庭基本收入為目標，單靠賺取最低工資要養活一家四口十分困難，綜援及低收入在職家庭津貼能提供互補，為有需要家庭提供適當幫助，有關制度仍需不斷優化，應對社會轉變，不排除日後需要新的政策工具。

羅續指，社會上仍然存在對綜援受助人的負面標籤，令不少低收入家庭不願申請，加上市民不了解綜援制度，誤會領取綜援便不能工作，導致很多符合申請資格的低收入家庭都沒有申領，亦導致領取綜援人士缺乏增加收入動機，低收入在職家庭津貼就可以針對有關情況。