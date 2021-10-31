1960年出生人士明起可申請樂悠咭　至今收29.4萬人申請

政府今（31日）宣布，1960年出生的合資格人士可於明日（11月1日）起，透過「八達通App」手機應用程式或郵寄表格，申請專為政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）而設的個人八達通卡「樂悠咭」。

「樂悠咭」印有合資格受惠人士的個人相片及姓名，每名合資格人士只可持有一張。在接獲填妥的申請後，八達通卡有限公司將在四星期內把「樂悠咭」郵寄至申請人的香港通訊地址。政府會資助合資格人士首次申請「樂悠咭」的20港元申請費用，該類申請人毋須另行支付任何申請費用。

八達通卡有限公司會按已公布的申請時間表，在11月優先處理一九六○年出生的合資格人士的申請。其他逾期申請則容後處理，逾期申請者因而需較長時間才獲發「樂悠咭」。

合資格60至64歲人士必須持有「樂悠咭」，才可於明年2月27日起享用2港元乘車優惠。至於1957、1958及1959年出生的合資格人士，八達通卡有限公司至今共收到約294,000份申請，估計佔本港同年出生人口約82%。政府呼籲上述年份出生而仍未申請「樂悠咭」的合資格人士盡快遞交申請，以確保能如期享用優惠。

此外，就資料不詳或證明文件不齊的申請，八達通卡有限公司已向申請人發出手機短訊及信件，要求補交。接獲短訊的申請人應盡快致電查詢熱線（2266 2222），而收到信件的申請人則應在14天內使用夾附的回郵信封補交資料，否則有關申請將不獲繼續處理。

八達通卡有限公司已由8月中旬起陸續寄出「樂悠咭」，並以手機短訊形式通知申請人留意收取。如申請人在收到有關短訊後10日或在完成申請後4星期仍未收到「樂悠咭」，請致電查詢熱線。

「八達通App」手機應用程式、申請表格（不設免郵費回郵信封），以及派發紙本申請表格（附有免郵費回郵信封）的指定地點名單已載於「樂悠咭」網頁（www.octopus.com.hk/joyyou）。