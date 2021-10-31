喉管整極都爆　青華苑斷淡水鹹水逾40小時　居民直斥離晒大譜

青衣青華苑暫停供應淡水及鹹水逾40小時，數千居民飽受折磨！東網收到讀者求助，青衣青華苑於10月29日夜晚11時半緊急暫停鹹水供應，不足2小時後，再於30日凌晨1時15分暫停食水供應，該屋苑合共6棟、幾千個居民受影響，直至今午1時半陸續恢復淡水供應。水務署派出水車到現場提供淡水，居民帶着大小器皿到樓下排隊取水，出現長長人龍，相當不便。有居民直斥「離晒大譜，老人家要不停落樓取水，連升降機都壞！」當區區議員透露，區内水管嚴重老化，政府有陸續安排更換，但唯獨青康路及青衣西路交界的T字位交界的水管工程遲遲不獲批，導致是次事件，認為意外涉人為因素。

該區區議員徐曉杰表示，於10月29日下午，青康路尾近青衣西路岀現鹹水管爆裂，夜晚緊急維修，因此暫停鹹水供應，但工程期間出意外，導致食水喉破裂，維修人員須優先處理食水喉，再維修鹹水管，原本預料30日下午2時左右恢復食水供應。政府也派出水箱及水車在各座樓下供使用。

豈料，30日早上搶修食水管後，工人進修「躉水」洗喉，發現水管仍有滲漏，故水務署需要重新修補，預料恢復食水供應的時間推到夜晚6點，其後再次延遲至夜晚9點、11點，結果水務署入水掣出現故障，青華苑未能成功入水，至今仍在慢慢挖鑿覆蓋閘掣的水泥，以作維修。無論是食水抑或是鹹水，都尚未恢復供應。

徐續指，區內的水管管齡已達40年，早已老化，並且在數年前經常出現爆水管問題。他指兩年前政府已開始安排更換新水管，並已更換青康路及青衣西路的水管，唯獨交界T字位的水管遲遲未獲更換。徐表示，該水管位置處於繁忙路段，運輸署及警方擔心封路會引致交通擠塞問題，令署方不批准開展該路段水管的維修工程，引致「爆完、維修完，再爆第二個位」的輪迴，認為是次爆水管停水問題是人為因素所致。

根據水務署網站，10月30日凌晨停食水範圍涉及青華苑、青華游樂場、東華三院周演森小學、保良局陳百強伉儷青衣學校、寮肚路花園、寮肚村公廁、長亨邨亨翠樓及亨麗樓，其中只有青華苑鹹水受影響。昨日下午開始，上述地區恢復食水供應，但由於青華苑水閘故障，因此至今都未修復。