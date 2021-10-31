舊區樓宇雙老化　韋志成：延長「樓命」才能正本清源

面對本港樓宇及城市環境「雙老化」的挑戰，市建局行政總監韋志成今日（31日）在網誌指出，市建局應用創新科技和數據分析，加快市區更新的步伐，提升業主和物業管理業界在樓宇維修及推動預防性維修的知識和技術水平，讓樓宇維持良好狀況，延長壽命，從根源着手減慢樓宇老化。他認為，延長樓宇壽命，才是處理舊區樓宇雙老化的正本清源之道。

市建局轄下4幢安置大廈，包括西營盤順成大廈、旺角豉油街12號、深水埗麗珠大廈和大角咀必發臺，樓齡已達30年，需要進行全面的樓宇勘察及翻新工程。以西營盤順成大廈的翻新工程為例，針對部分懸掛在公用地方的設施，包括天花喉管，在選用圍封的假天花物料時，由傳統的石膏板改用裝卸上更為靈活的鋁板天花。

此外，順成大廈四樓平台、面向德輔道西的一方，原本設有一條有蓋行人通道連接獨立於大廈外的升降機，讓住戶從德輔道西的門口出入。

韋續稱，市建局在安置大廈的樓宇復修工作中，採用「改造重設」策略，亦引入「保養為本」的維修理念，採用易於維修、耐用的物料。該局又試行「預防性維修」概念，在翻新樓宇公用部分和更換屋宇裝備設施之外，一併為電力、排水、消防、升降機等設施加裝智能運作監測系統，猶如定期為大廈進行「身體檢查」。

市建局在安置大廈在樓宇復修不同範疇的工作，為「中年」樓宇在實踐維修保養工作方面起示範作用。韋認為，制定長遠的保養計劃及各項預算，才能從樓宇「護老」邁向至「防老」這個市區更新的長遠目標。他又指，舊區、樓宇老化的規模龐大，社會在缺乏財政和土地資源來應付舊樓重建的前提下，貫徹在不同樓齡樓宇實踐多元的樓宇復修策略和模式，延長樓宇壽命，才是處理舊區樓宇雙老化的正本清源之道。