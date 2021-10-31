新界東北發展明年交地予房署　首批公營房屋2026年入伙

政府於施政報告提出發展北部都會區，其中古洞北及粉嶺北新發展區為首個進入施工階段的新發展區項目，預計全面落成後將提供合共約7.18萬個房屋單位。土拓署正進行第一階段發展的土地平整和基礎設施工程，預計明年開始可陸續交地予房屋署或香港房屋協會興建公營房屋，預計首批私營房屋及公營房屋住戶，可分別於2023年及2026年入伙。土拓署同時為古洞北及粉嶺北新發展區餘下階段發展進行詳細設計，目標於2031年完成其土地平整及基礎設施工程。

發展局局長黃偉綸今（31日）於網誌指，曾到現場視察古洞北第19區公營房屋發展用地，並指當日房屋署的鑽探機已「入場」，以在土拓署進行地盤平整時，同步進行其所需的勘探工作。土拓署北拓展處總工程師曹偉雄指，該區土地平整涉及清拆構築物、移除園林廢物、進行填土工程等。該區亦會建造基礎設施，以配合新發展區的需要，目前承建商正在興建區內的主幹道—一條雙程雙線分隔車道P1路，以及安裝地下食水管和建造雨水排放系統。他又指，平整工程進度理想，預計2022年年中如期完成並交予房屋署建屋，首批居民預期可於2026年入住。

此外，土拓署正在大石磨山上進行的大型「移山」工程，為古洞北新發展區建造食水及沖廁水兩個配水庫，預計今年第四季尾完成並展開興建其結構。

至於首幅粉嶺北新發展區的公營房屋用地預計可提供6100個公營房屋單位，工程進度理想，預計第一期平整工程可提早一季完成，於明年第二季完成，首批居民可於2026年入住。為應付新發展區的交通需求，土拓署正興建連接粉嶺北新發展區至粉嶺公路一條長約4公里的雙程雙線分隔車道，即粉嶺繞道（東段），預計該段繞道工程不遲於2026年完成。