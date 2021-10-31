推動組裝合成法　陳家駒：年輕人更擅長

現今社會推行環保低碳綠色生活，由日常衣食住行中做起，建造業議會今（31日）舉行「築月」開幕禮，以「0碳 ·建」為主題，推動廣泛實踐低碳生活，希望結合業界及社區共同探索、認識和實踐低碳，以2050年「碳中和」為目標。

建造業議會主席陳家駒出席活動時被問到，建造業應否推行年輕化，陳指過往建造業予人老化的感覺，過去數年開始推行年輕化，希望形象變得生氣勃勃。他又指年輕人比較擅長使用電腦科技，能夠配合現時推行的組裝合成建築方法，不單止能加快建築過程，亦能減低對環境造成傷害。

他續稱，香港有不少大型工程開始進行，他亦高興看到修讀建造業的人數有所增加，以應付未來多項工程。對於需否輸入外勞，他則指建造業各工種的人才需求不同，業界會定期與政府有關部門聯絡，但強調在任何情況下，一定會優先考慮本地建造業人士。

活動亦鼓勵學生參與迷你建築模型比賽，初中組冠軍的同學表示，模型設計靈感來自《桃花源記》，猶如在通過隧道後，眼前出現煥然一新的桃花源。得獎隊伍認為，從前的香港更有人情味，故以社區聯繫為主題，大廈內設有走廊及開放式花園，貫通每一戶，加強倫理關係。同學又指設計樓宇時採用組裝合成法，以減低噪音及環境污染。