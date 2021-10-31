社區疫苗接種中心明更新開放時間　7間公院已開設疫苗接種站

由明日(11月1日)起，社區疫苗接種中心的開放時間已更新。

新冠肺炎疫苗接種計劃推行至今逾8個月，政府今日(10月31日)公布社區疫苗接種中心的最新開放時間。由明日(11月1日)起，新的開放時間為逢星期一、二、四和五的上午10時至下午6時，星期三全日休息；逢星期六及星期日的開放時間為上午10時至晚上8時。以上所有運作日期的下午1時半至2時半為清潔時間。

所有合資格接種人士均可到社區疫苗接種中心，領取「即日籌」，即場接種疫苗，惟設於私家醫院的疫苗接種中心除外。市民亦可透過疫苗接種計劃專題網站預約和選擇時段接種由內地研發的科興疫苗或由內地及德國合研的復必泰疫苗。

市民亦可預約到醫管局馬鞍山家庭醫學中心和天水圍（天業路）社區健康中心接種科興疫苗，或自行到參與計劃的私家醫生和診所接種。

設於公立醫院的7個新冠疫苗接種站也投入服務，分別是瑪麗醫院、伊利沙伯醫院、屯門醫院、東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院及威爾斯親王醫院。

為了方便在醫院覆診的病人和訪客接種復必泰疫苗，無須預約，接種站的開放時間為星期一至五(公眾假期除外)上午10時至下午7時，午膳時間照常開放，最後接種時間為下午6時30分。