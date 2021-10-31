青華苑停水居民焗租酒店避難　鄰近超市便利店樽裝水缺貨

青衣青華苑受鄰近水管爆裂而停水超過一天，東網記者今午(31日)到現場視察，水務署安排12個水箱及3台水車緊急供應淡水。不少居民均提着水樽、水桶、鐵煲，膠盒，更有居民推着玩具單車盛着水桶，希望能取得更多水回家使用。有輪候取水的市民鼓譟，認為復水時間一拖再拖，稱不可接受，亦有市民對停水表示無奈，「已經沒有感覺」。

李太表示昨天(30日)停水後已立即外出，並指全日外出用膳，不想不斷來回取水，但她指晚上回家仍要飲水，昨晚也下來兩次。李太認為自己比較幸運，有保存大型水樽的習慣，取水時較為方便。與丈夫一同取水的馮女士指，昨日已因為停水問題，被迫在附近租住1晚酒店，花費數百元。她認為家中停淡水1天難以生活，更稱若果今晚再次停水，會再次在酒店過夜。

住戶陳小姐則指一晚已下來取水3至4次，對於停了一整日水已沒有感覺，認為不滿已沒有用。另一位陳小姐更指一家三口昨晚只能用濕毛巾抹身，而不洗澡洗頭。

在青華苑及鄰近屋村長康邨的便利店及超級市場，樽裝蒸餾水出現「吉架」的情況，蒸餾水價錢牌上均插上缺貨標示，有超市在該位置放上其他飲品，但仍留下昨日居民「掃水」後痕迹。

在長康邨1間不受停水影響的茶餐廳的東主及員工均感嘆昨日「忙到死」，生意做不停。店員稱餐廳堂食持續爆滿，更指着餐廳門口說，「晚市等待外賣的人沒有少過5個人」。她又表示被迫遲了數小時收工。