啟德發展區五幅商業用地擬改劃作住宅　料增加約6000個單位

政府曾於《施政報告》指會檢討啟德發展區的規劃，增加辦公室和房屋用地的供應。規劃署及土木工程拓展署向九龍城區議會遞交文件，提出改劃該區五幅商業用地作住宅用途，當中包括兩幅位於前北面停機坪區的用地以及三幅位於前跑道區的用地，預計可共增加約6,000個住宅單位，同時建議將一幅位於馬頭角土瓜灣道的用地改劃為「住宅(甲類)」地帶，以發展專用安置屋邨，預計有關發展能提供約1,100個單位。

根據文件，兩幅位於前北面停機坪用地改劃後，住用地積比率為6.5倍，建築物高度限制將增加至由主水平基準上100至125米，而建築物需維持改劃前的梯級式高度外觀，預計改劃 能增加共約3,000個住宅單位。至於三幅位於前跑道用地改劃後，最高住用地積比率訂為5.7倍至7.0倍，建築物高度限制將維持原本的主水平基準上95至108米，以保持沿跑道區起 伏有致的建築物輪廓，料改劃能增加總共約3,000個住宅單位。

同時，前北面停機坪將興建長約1,500米的地下購物街，購物街東段長約400米接駁新蒲 崗和啟德站，並途經不同發展用地，政府會於賣地條款要求發展商興建、管理及營運發展用地內及鄰近的地下購物街。

而為滿足對安置房屋的需求，政府亦擬議將一幅位於馬頭角土瓜灣道的用地改劃為「住宅 (甲類)」地帶以發展專用安置屋邨。用地改劃後的最高住用地積比為6.5倍，並已預留樓 面面積作福利設施，預計有關發展能提供約1,100個單位。

此外，文件亦指出茶果嶺海濱長廊將會納入在茶果嶺職業訓練局新校舍項目內一併發展，並擬議將有關用地由「政府、機構或社區」地帶改劃為「休憩用地」地帶，以反映發展該 海濱長廊的規劃意向。