調查指7成銀屑病患者不滿現時療法　望政府定下治療目標

香港有超過2萬名銀屑病患者，他們一直面對着醫療資助匱乏、藥物成效低致治療不善等問題。香港銀屑病友會問卷調查2021的數據顯示，71%病人正使用醫生處方的外用藥物，但當中80%認為藥物對病情沒有幫助甚至更差，更有7成嚴重患者認為現時的療法「沒有用」。有團體促請政府「三管齊下」，為病人制定治療目標、增撥醫療資源及開設專科診所，讓患者過着正常生活。

根據該問卷，在122位受訪的銀屑病病友中，當中65%已出現「共病」，即因銀屑病不受控而引致的疾病，如銀屑病關節炎。該會表示，治療方案不夠全面、一直沿用傳統藥物均會令病人情況轉差，有近7成嚴重患者對此表示不滿，認為現時的療法「沒有用」。

有過半病人表示每次輪候衞生署皮膚科的時間均達1年或以上，但每次見醫生只有約5至10分鐘。另外，在出現「共病」的患者中，只有少於一半可獲轉介至公立醫院的專科，如風濕科及免疫系統科。惟1成病人表示出現抑鬱，卻沒有人能轉介至精神科。

以陳小姐為例，她的銀屑病早於2019年中旬出現在部分頭皮上，她遂於醫管局的門診求醫，但該醫生稱門診未有皮膚科藥物，叫她到藥房自費購買特定洗頭水。陳小姐上年病情惡化，但1年間只看過4次醫生。她表示於2年間不但承受身體的痛楚，更受到不少歧視，出現抑鬱。

銀屑病友會主席黎慶坤表示，制定政策要以人為鏡，參考國際規範，與其他地方同步，視銀屑病為一種終身全身炎症疾病。該會遂從3方面提議政府全面革新銀屑病管理，包括制定診斷和治療方針，例如以全球公認的銀屑病面積及嚴重程度指數來評定病情；擴大藥效較佳的生物製劑用藥名額，讓不只是嚴重程度的病人，也能享用有效治療。

適逢世界銀屑病日，病友會強調治療應「以人為本」，建議港府可倣效內地，促進規範化治療，開設專科診所，提供「共病」檢查、跨專科會診等服務。問卷調查中，超過9成受訪者希望衞生署能提供更先進和具療效的治療方案，加強對銀屑病患者的支援。