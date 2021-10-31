病人手術間心臟驟停　兩醫生未有適切護理　除牌2至6個月

麻醉科專科醫生林達成及骨科專科醫生梁協榮，因在2016年於仁安醫院為1名男病人進行骨科手術時，未有提供適切護理，期間病人曾經心臟停頓，兩人被控專業失德罪。醫務委員會今日(31日)續訊案件，並為案件作出裁決。首被告林達成認罪，而次被告梁協榮則否認控罪，最後醫委會裁定兩名被告專業失德罪成，兩名被告分別被判除牌6個月及2個月，沒有緩刑。

案情指，林達成及梁協榮為當時25歲的男病人進行足踝關節內鏡手術，並注射了高濃度血小板血漿、以及修復前距腓韌帶手術等，合共5個程序。不幸地，手術期間病人心臟一度停頓，雖然經急救後已恢復生命表徵，惟林涉在手術過程中3次離開手術室，亦未有主動向梁提及心臟驟停的原因，僅聲稱病人情況穩定；梁則被指未有主動詢問更多病人情況，並於未獲得病人的同意下，進行全數5項程序，而手術途中監測儀器一度失靈亦未有採取任何行動。最終2人因決定繼續進行手術，而分別被控3項控罪。

首被告林達成對3項控罪均有認罪，林的辯方律師求情時形容事件為一宗「悲劇」，而林已就事件向病人及其家屬道歉，而事件亦為他的事業生涯帶來極大影響，對事件感到非常抱歉。林的辯方律師及後又讀出多封由林達成認識的醫生撰寫的求情信，指林在事件後非常努力去成為一名更出色的麻醉醫生。

而次被告梁協榮則否認3項控罪，惟最後仍有1項控罪被裁定罪成。梁的辯方律師於求情時亦為梁讀出多封求情信，當中包括由病人及醫生所撰寫的求情信，指出梁曾為病人進行不同手術均非常成功，更有病人形容梁的手術「給予新生」，認為梁是一名值得尊敬的醫生。

醫委會最後裁定兩名被告專業失德罪成，而首被告林達成及次被告梁協榮分別被醫委會判處除牌6個月及2個月，沒有緩刑。當中研訊小姐主席劉允怡表示，由於醫委會質疑梁的悔意且憂慮或會重複犯錯，故決定不給予次被告緩刑。