政府撥款2.5億推殘疾人士藝術發展基金　至8月共資助59個項目

蕭宇恆（左）參加泥到未來計劃，每星期花上四至八小時向陶藝家學習。

才華不應被埋沒，政府推出殘疾人士藝術發展基金，讓具有才氣的殘疾人士拜師學藝，並參與展覽或演出，融入社區兼發展個人藝術事業，截至今年8月，基金共資助59個藝術項目。有受惠者透過基金，獲得鑽研陶藝及學習中國輪椅舞的機會。

其中聖雅各福群會轄下單位藝想獲基金資助，舉辦「泥到未來計劃」，為有自閉症譜系障礙或智障人士覓得良師，鑽研陶藝。受惠人士之一、患有自閉症譜系障礙的蕭宇恆參加「泥到未來計劃」，並每星期花上4至8小時向陶藝家學習。蕭熱愛陶藝，從事創作超過12年，曾參與多場展覽，而且總會賣力介紹每件作品，並形容自己在創作時心平氣和，靈感自然而至。計劃陶藝導師李慧嫻認為，蕭雖然寡言，但對事物觀察入微，特別注重細節，裝飾和排列圖案的方式別具一格，足以勝任獨立創作人。

聖雅各福群會藝想藝術發展主任蘇醒朗指計劃為期3年，並全賴基金支持，才能協助一群富天分且已掌握基本技巧的殘疾人士在陶藝創作上更上一層樓。他又指正籌劃明年初舉辦以麵包製作為主題的陶藝作品展覽，並認爲展覽有助公眾進入殘疾人士的內心世界，了解他們如何看待事物，互相交流。

此外，香港復康力量中樂團在基金資助下亦發展中國輪椅舞項目，聘請導師教授團員跳中國輪椅舞，更為團員度身訂造跳舞用輪椅。該樂團中國輪椅舞首席團員鍾少琼則透過輪椅舞尋回夢想，希望利用舞蹈傳揚歡樂和正能量。她指輪椅舞令她感到自由，並形容「做夢也想不到坐在輪椅上也可以跳舞，而且揮灑自如，恍如在舞池內用雙腳跳舞。」

翻查資料，政府於2019年3月撥款2.5億港元成立殘疾人士藝術發展基金，資助藝術項目和活動。基金資助兩個層面的項目；第一層為基礎或持續藝術項目、訓練班或課程，第二層為較大型、具影響力和持續性的項目。