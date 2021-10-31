將軍澳一所幼稚園教師疑拍打幼兒　校方指已呈報事件及備案

將軍澳一所幼稚園懷疑出現幼兒被教師拍打事件。有家長收到該校校董會的通告，當中指出在上周四(28日)收到幼兒班一名家長投訴，指有3名教師拍打孩子，因此已向教育局及警方通報。東網正向校方、教育局及警方查詢事件。

東網記者收到自稱為青衣商會將軍澳幼稚園的家長報料指，他收到由校董會發出的電郵，指該校上周四收到幼兒班一名家長投訴有3名教師拍打孩子，由於事件嚴重，該校隨即向教育局呈報上述事件並會繼續調查及跟進。

通告又指，為保護幼兒的安全，該校在上周五(29日)已向警民關係科備案。該校又指，明白家長得知事件後會擔心學生安全，而該校對每名學生安全均十分重視，絕不允許暴力事件在校園發生，定必會嚴肅跟進及秉公處理。

有家長表示，雖然他的孩子並非就讀涉事的班級，但仍感擔心，日後會多與孩子溝通，了解他有否同樣受到教師不合理的對待。據悉，該校為區內較受家長歡迎的學校；根據2021/22年度幼稚園概覽，該校在幼稚園計劃下，半日制幼兒班為免費，全日制全年學費為4336港元。截至2020年10月，該校校長及教學人員總人數共有18人，均持有幼兒教育證書或以上資歷。