政Whats噏：還押鄒幸彤稱被截信　懲教署重申按法例處理

支聯會副主席鄒幸彤因被控煽動顛覆國家政權等罪，現正被還押。佢尋日(30日)喺Facebook貼文話自本月中至今，已有逾30封信被懲教院所截咗，理由係會影響監房秩序。東網向懲教署查詢有關鄒幸彤係咪被截信，該署回覆稱唔會就查詢嘅個案作出評論。

懲教署重申，根據法例，任何寄予在囚人士嘅信件，若其性質或內容對任何個人嘅人身安全或對院所嘅保安、秩序及紀律造成威脅，署方可將該信件截留，並退回發信人或銷毀。

消息人士透露，鄒幸彤自從被還押以嚟，對署方管理安排都好不滿，例如唔畀佢信件寄入院所嘅話，佢就會透過探訪者再經社交平台批評署方嘅決定，藉比施壓。面對這個情況，懲教署署長胡英明每日發出清晰指引，未有退縮，更向前線人員保證，對任何衝擊監獄保安同埋影響更生工作嘅事情，都會「迎頭痛擊，絕不手軟」，鼓勵前線人員迎接挑戰。

話說鄒幸彤喺貼文中話，最近佢出庭應訊後返回懲教院所，被通知有14封信被截咗，而喺本月中至今已有逾30封信被截，理由係會影響監房秩序，但就冇講點解佢唔睇得呢啲信，亦唔知寄信人係邊個？佢又話上次還押期間同9月都冇被截信，質疑係審信標準收緊咗，又話唔知截咗啲信會點處理。