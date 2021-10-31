政Whats噏：荃灣區會補選副主席　民主派陸靈中黃家華爭位

經歷大規模區議員辭職潮同埋多名區議員宣誓後被DQ，唔少區議會人數都所剩無幾，仲要補選正副主席。荃灣區議會現時副主席一職仍然懸空，據了解，有3人有意爭奪副主席之位，其中包括民主派嘅陸靈中同黃家華，以及建制派、屬於當然議員嘅邱錦平。有傳泛民之間對於邊個做副主席仲未傾掂數，萬一最後無共識甚至爆內訌，建制嘅邱錦平就可能成功「偷雞」上位喇！

荃灣區議會現時剩低8人，泛民包埋主席陳琬琛在內有4人，而建制都有4人。由於主席都可以作提名或和議人，所以若雙方都派出區議員選副主席嘅話，就會係4對4嘅情況，可謂勢均力敵，最後若票數一樣，仲要用出動「抽波仔」嘅方法抽籤抽出副主席。之不過，傳聞民主派有兩名區議員都對副主席一職有興趣，而且仲未傾掂數喎。

陸靈中話同黃家華初步接觸過，大家都知道對方對副主席一職有興趣，正尋求深入討論，以佢所知黃非常想要副主席呢個位，正拉攏其餘兩位民主派區議員，不過陸亦有接觸其他區議員。陸解釋，雖然黃擔任區議員嘅時間比佢長，但佢曾經喺政府擔任行政主任，有22年嘅公共行政經驗，代表過政府部門出席區議會會議，加上大量區議員辭職後，有唔少失去當區區議員嘅街坊搵佢幫忙，所以認為自己非常適合參選副主席，希望繼續服務荃灣區居民。

另外，有消息指，建制派嘅邱錦平都打算加入戰團。雖然只係副主席嘅職位，但係建制派都想喺區議會要職上拎返一席位。加上形勢為4對4，仲要民主派嗰邊仍然拉鋸，建制只要齊心出席會議，隨時有機會當選。

荃灣區議會將於下個月23日召開大會，但有傳可能會召開特別大會，提早補選副主席咁話喎。不過泛民到依家就邊個坐呢個位仍爭拗不斷，隨時出現甩碌，變成建制當選都話唔埋啊！