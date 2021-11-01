去年6.4非法集結案　黎智英等8人拒認罪　今早區院開審

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，於2020年6月4日不理會警方反對，在銅鑼灣維多利亞公園悼念六四事件31周年的晚會中現身，因而被檢控。黎智英連同上月被政府取締的支聯會多名主要骨幹成員等共8人，分別否認煽惑他人參與未經批准集結、明知而參與未經批准集結、明知而舉行未經批准集結等共3罪，案件今日(1日)在區域法院開審，由法官胡雅文審理，預計審訊10天。

8名被告分別是黎智英、支聯會主席李卓人、副主席鄒幸彤、秘書蔡耀昌、前常委梁耀忠、常委梁錦威、民主黨前主席胡志偉、前記者何桂藍。

黎智英、李卓人、鄒幸彤、蔡耀昌、梁耀忠及梁錦威等6人，被控2020年6月4日在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。李卓人、鄒幸彤、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威、胡志偉及何桂藍等7人，被控於同日同地，連同其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。李卓人另再被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而舉行未經批准集結。

這宗案件原本共有26名被告，除了上述8名不認罪的被告外，另有2名被告已潛逃海外，其餘16名被告早前已認罪，被判監4至10個月不等，當中有3人獲准緩刑。