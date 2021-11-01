數十人石澗郊遊圍爐明火煮食　不戴口罩旁若無人

新冠肺炎疫情肆虐下，本港實施多項禁令仍然通關無期，抗疫多時不少人已出現「疲勞」狀態，本地的野外郊遊是熱門選擇，惟在野外期間，防疫意識或變得鬆懈。有巿民於遠足熱點大嶼山大東山的黃龍石澗，發現有大批疑似外傭聚集野餐，數十人在石澗旁樹蔭下未有戴上口罩，毫無社交距離可言，地上亦滿佈膠袋和食物，更有人攜帶煮食爐在現場煮食，無視港府防疫措施及火警危機之餘，食物殘渣或會招來老鼠「開餐」，惟現場未見有人執法。

讀者曾先生指，上月17日於黃龍石澗一帶郊遊期間，突見到一處樹蔭底下滿佈人群聚集。細看之下，人群約有30、40人，全部人沒有帶口罩，三五成群自攜膠椅和野餐墊聚集，又將私人物品勾掛在樹枝上，更甚者有人自備煤氣煮食爐，於叢林樹蔭下以明火煮食，容易引起火警之餘，更破壞四周環境。其後於野餐地點不遠處，有大堆垃圾被棄置於山坡斜路上，雖然被周遭綠油油的樹葉遮擋，但垃圾臭氣四散，引來鼠類或蟲類的覬覦。

曾先生其後致電漁農自然護理署，查詢多人聚集和垃圾棄置問題；惟署方回應指該處並非部門管轄範圍，而人群聚集則需要警方執法部門才能處理。他事後感到不滿，認為疫情仍然未平，接連更錄得近多宗新冠肺炎輸入個案，但有人公然在遠足熱點舉行私人聚集活動，且未有處置好垃圾就離開，擔心有多人視該處為聚集熱點，衞生情況只會愈來愈嚴重。

警方發言人回覆表示，警方及相關部門人員會不定時在郊外地方巡邏，確保公眾遵守相關規例。若發現違規行為，警方及相關部門會按既定程序及考慮實際違規情況，根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）所訂明的罪行，採取適當的執法行動。由今年5月1日至9月30日在大嶼北分區，共向61名人士作出票控。

就處理垃圾方面，食環署回覆指出，署方會視乎情況，調派特別清潔隊到查詢所指的郊遊地點一帶進行清理工作，對上一次於今年8月24日的清理行動，共清理約880公斤垃圾。署方續指，會視乎實際需要增加清理次數，以保持地方整潔。