慈雲山一中學爆校園偷拍裙底疑雲　消息指警方接獲報案

本港近月先後發生多宗偷拍少女裙底罪案，繼天水圍巴士站外，有白頭中年色狼偷拍妙齡女裙底春後，窺淫風氣再捲入校園。慈雲山一間中學發生偷拍裙底疑雲，有中學家長報料指，校內一名男學生被教師「斷正」偷拍裙底，揭發他曾偷拍多名女生及女教師裙底；不過偷拍事件爆出後，該男生依舊照常上課，令女兒終日擔驚受怕。教育局證實，學校已就事件展開跟進工作。據了解，警方收到有人報案，案件仍在調查中，暫未有人被捕。

涉事中學家長向東網表示，其就讀中五級的女兒近日向他透露，上月同班一名男學生在班房被老師發現偷拍裙底，其後更爆出受害者包括數名女教師及女學生。不過，家長指偷拍的男學生「若無其事」上課，僅曾在上課期間突然被教職員接見。該家長質疑學校處理手法，未有即時報警處理，又指女兒相當害怕會被人偷拍，成爲下一個受害者，「我作為家長覺得學校好離譜，發生咁大件事竟然隱瞞」。

教育局發言人回覆東網查詢時表示，局方收到有關消息後，已向學校了解事件。據局方了解，學校已就事件展開跟進工作，局方會繼續與校方保持聯絡及提供適切的協助。東網於上月23日曾電郵校方查詢有關懷疑偷拍事件，其後再致電校方，學校職員僅指收到有關查詢，會轉交負責教職員處理，惟至今仍未獲回覆；東網29日再度致電校方，學校職員指校長正在開會，要求記者留下聯絡資訊，至截稿前未有回覆。

不過，校方疑「臭屎密冚」，不少學生蒙在鼓裏。該校兩名中三女學生表示學校校風向來純樸，雖然未有聽聞有關事件，但對此感到難以置信，自己日後會多加留神，但也不會太過擔心，因好多女學生穿裙時，都會穿有「打底褲」。一名中六男學生表示，學校雖是一所男女校，如真的有相關事件發生，學校應向學生公布，讓學生有所提防。

《2021年刑事罪行(修訂)條例草案》上月8日已正式刊憲生效，訂立4個新罪行，包括窺淫罪、未經同意下拍攝私密影像，包括俗稱「影裙底」和「高炒影胸部」的行為。法例亦禁止發布源自窺淫和非法拍攝的影片，以及在未經同意下或威脅他人發布私密影像。相關罪行最高刑罰為監禁5年。