急症室兩主管見盡奇難雜症　難忘病人連毒蛇送院求血清

醫院急症室當值醫生甚麼奇難雜症亦會遇上。在急症室工作30載的瑪麗醫院急症科部門主管徐錫漢，與瑪麗醫院急症科部門副主管曾達之為中學校友，兩人同年加入瑪麗醫院，「同撈同煲」30年，見盡各種奇難雜症，例如有被毒蛇咬病人連人帶蛇被送至急症室搶救。

瑪麗醫院急症室於1947年開始投入服務，並在1990年搬遷，曾達之於搬遷那年加入該院急症室。曾形容自己個性爽快，喜歡急症室的流動性，「雖然未能與病人建立最長久關係，但可關顧到大量病人。」徐錫漢則指急症未如其他專科，早有一定方向的診斷，要靠自己摸素，故畢業後蹍轉到急症室工作。

在急症室工作，可謂衝鋒陷陣，見盡各種奇難雜症。例如有病人被含劇毒的俗稱「飯鏟頭」的中華眼鏡蛇咬傷，活捉毒蛇，連人帶蛇來到急症室找血清；又例如2013年喜靈洲對開發生撞船意外，逾80名乘客受傷，其中4人傷勢嚴重，曾當時到現場即場分流及救援，而徐則留在醫院增援。

兩人指，90年代時急症室未有長駐專科醫生、醫生診症為開放式「四人一枱」，各自一個角落診症。曾形容當時工作時間吸引，因一星期工時為44小時，但其他專科例如腦外科則工作近100小時，但當然公營醫院急症室已今非昔比。

現時急症室發展迅速，二人更成功在2015年於瑪麗醫院推行「院前心電圖」先導計劃，把入院至進行通波仔手術的時間縮短，成為本港首間醫院實施服務。瑪麗醫院正興建一座新大樓，並會設立急症樓層，兩人亦為此做準備。兩人多年來合作無間，除有時在球場上較量會擦出火花外，工作未有過紛爭，徐笑言兩人的合作秘訣是八個字，「夾手夾腳，搞掂個場。」