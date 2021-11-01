警萬聖節打擊沙田區青少年罪行 4人被捕30人遭票控

警方趁萬聖節，一連2日（30至31日）於沙田警區展開「守苗行動」，於區內反罪惡及打擊青少年罪行，尤其關注青少年被不法分子用作販運危險藥物及濫藥的違法活動。行動中合共拘捕4人，當中包括販毒罪、藏毒及藏有吸食工具罪、違反法庭命令，以及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》，亦扣留一輛汽車作進一步調查。

此外，警方對29名涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》的人發出定額罰款通知書，並向一名遊戲機中心負責人發出表列處所關閉通知書。

新界南總區機動部隊，於昨日（31日）在大圍隆亨邨巡邏期間，發現一名男子形迹可疑，遂上前截查；於該名姓張(19歲)男子的背包內檢獲一枝大麻、一個煙壺及一個玻璃濾嘴頭，張涉嫌藏毒及藏有吸食工具被捕，正保釋候查。

另外，田心分區雜項調查隊，昨晚突擊搜查區內多間遊戲機中心及酒吧，發現一間位於積信街5至7號的遊戲機中心內，有一名46歲男顧客沒有掃描安心出行應用程式，該遊戲機中心涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例（第599F章）》；警員對80歲的女負責人及該名男顧客作出票控，同時亦向遊戲機中心的女負責人發出表列處所關閉通知書。

同日晚上，田心分區雜項調查隊聯同新界南總區機動部隊，突擊搜查一間位於積福街104號的遊戲機中心期間，發現一名姓黃(35歲)男顧客未能出示身份證明文件，調查後發現他違反法庭命令被通緝，現正被扣查。

此外，沙田警區特別職務隊，根據線報及經深入調查後，前晚（30日）約7時，於馬鞍山一帶展開反毒品行動。行動中，警員於錦泰苑商場外，截查一部可疑車輛，在一名姓許(19歲)女司機身上檢獲約89.1克懷疑大麻。

警員又在車內檢獲約672.9克、懷疑由大麻製成的曲奇餅及大麻油，檢獲的懷疑毒品，市值約144,000港元，許涉嫌「販毒」被捕，帶署扣查。

與此同時，沙田警區反三合會行動組聯同沙田分區雜項調查隊，前晚亦展開反罪惡行動，突擊搜查區內多間派對房間，發現一間位於火炭山尾街31至41號的派對房間，懷疑正在違規營業，涉嫌違反防疫規例。

警方拘捕一名姓何(26歲)男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病 （規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他正被扣查。行動中，房間內8男14女(19至22歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），遭警方發出定額罰款通知書。

沙田警區反三合會行動組，當晚亦發現一間位於成運路2號的派對房間，懷疑正在違規營業，涉嫌違反防疫規例。房間內3男2女(25至39歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），遭警方發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有場所負責人無視禁令，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，冚之不盡。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。