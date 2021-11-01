老化水管遍多區　北角更換拖6年

全港水管老化日久失修，水務署早於2000年起動工更新供水網絡，分階段更換和修復長約3,000公里的老化水管，當中部分已敷設逾30年，接近使用年限，容易老化爆裂。

相關計劃雖在2015年底大致完成，惟本港每4日仍發生一宗爆水管事故，香港申訴專員公署3年前批評，水務署在減少水管爆裂及滲漏方面仍有不足。

據水務署資料顯示，本港2000年全年共錄得2,538宗爆水管、水管滲漏報告22,428宗。經更換及修復後，2017年水管爆裂事故降至88宗；滲漏情況亦同步降至8,512宗；然而爆水管事故仍頻生。

其中，北角城市花園早於2011年已納入計劃，但水管更換工程延至2017年中才竣工。期間，附近的公共水管共發生14次食水及鹹水管滲漏或爆裂，而2016年6至8月更爆水管4次。同樣情況亦見於屯門碼頭區，湖翠路及龍門路一帶的地下水管，由2017年1月至翌年5月，至少4次爆水管。

香港申訴專員公署表示，水務署完成上述更換水管工程後，不會再有類似的大規模更換計劃，並改以「智能管網」監察水管滲漏情況。惟系統仍有待2023年才可全面完成設立。

公署又批評水務署多宗罪，包括衡量水管遭破壞風險的準則欠清晰，包括無訂明準則審視工程承辦商過往的紀錄，如是否屢犯不改、錯誤的嚴重程度等，以決定巡查有關工程的次數和跟進行動；沒有訂明準則判斷工程有多大風險損害水管，如工程規模、地盤是否接近供水網絡等；沒有說明如何按水管的重要性，如水管直徑、涉及的供水範圍以釐定巡查的優次及次數；及沒有就水管是否易遭破壞，如物料、所在位置及附近公用設施鋪設是否密集等，訂下清晰準則。