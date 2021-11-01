東方日報A1：青衣數千人斷水近兩日　水署水皮　運署渾噩

水務署、路政署、運輸署等多個部門失職，導致青衣青華苑周末暫停供應淡水及鹹水近40小時，數千居民飽受「制水」的折磨！本報收到讀者求助，青衣青華苑於10月29日晚上11時半緊急暫停鹹水供應，不足兩小時後，再於30日凌晨1時15分暫停淡水供應，該屋苑合共6幢、約6,000個居民受影響，直至昨午1時半方才陸續恢復淡水供應。當區區議員透露，區內的水管嚴重老化，政府兩年前陸續安排更換，唯獨青康路及青衣西路交界T字位的水管工程，因交通繁忙而遲遲不獲運輸署批准維修工作，導致是次事件，認為意外涉人為因素，運輸署亦責無旁貸。

受「水荒」影響，該處居民頻頻「撲水」，以往因制水才出現的輪水長龍亦再現。在青華苑現場所見，水務署派出水車到場提供淡水，居民帶着大小器皿到樓下排隊取水，出現長長人龍，其中不乏長者、孕婦捧着裝滿水的水桶、盆、飯盒、水壺，推着手推車，相當折騰。有居民直斥「離晒大譜，老人家要不停落樓取水，連升降機都壞！」居民陳小姐呻道，停水期間無法洗澡，無法煮飯、無法洗碗，一晚要下樓3、4次取水，相當不便，但停水停了一整日，不滿也沒有用，首要任務是「撲水」應急。

該區區議員徐曉杰表示，區內的水管管齡已達40年，早已老化，並且在數年前經常出現爆水管問題。兩年前，政府已開始安排更換新水管，並已更換青康路及青衣西路的水管，唯獨交界T字位的水管遲遲未獲更換。運輸署及警方曾解釋，由於該路段交通繁忙，之前封過一條路已接到大量投訴，擔心再次封路會引致交通擠塞，因此不批准水務署開展該路段的維修，為居民接近40小時的停水馬拉松埋下伏線。

他續指，施工期間也出現多次意外，導致恢復供水的時間不斷延遲。青康路尾近青衣西路的鹹水管於10月29日下午開始爆裂，夜晚進行搶修。豈料，維修期間出意外，導致淡水喉也破裂，工人須優先處理淡水喉，原本預料前日下午2時左右就可恢復的淡水供應，都因為淡水喉一直出現滲漏，恢復供水的時間不斷延遲。修好滲漏後，卻又發現青衣西路與青芊街交界的入水掣出現故障，經過一輪搶修，才成功於昨日下午1時許恢復淡水供應，停淡水歷時36小時，而鹹水則於昨晚9時恢復供應。

根據水務署網站，10月30日凌晨停淡水範圍涉及青華苑、青華遊樂場、東華三院周演森小學、保良局陳百強伉儷青衣學校、寮肚路花園、寮肚村公廁、長亨邨亨翠樓及亨麗樓，其中只有青華苑的鹹水供應同受影響。前日下午開始，上述地區恢復淡水供應，但由於青華苑水閘故障，所以直至昨日下午1時半才恢復淡水供應。

水務署回覆指，該署於10月29日下午5時21分接獲報告，指青康路近青衣西路一條鹹水喉管出現滲漏，隨即跟進。由於食水喉管鄰近相關鹹水喉管，承建商於工程期間不慎令食水喉管破損，引致青華苑、長亨邨亨翠樓及亨麗樓、曉峰園及寮肚村需要於10月30日凌晨約1時暫停食水供應。而因鹹水喉管滲漏，青華苑的鹹水供應亦受影響。

至10月30日上午約11時，該食水喉管完成維修破損，但其後發現另一個漏水點，及後於同日晚上約9時完成維修相關食水喉管。之後該署需要關閉受影響的食水閘掣沖洗喉管，惟其後發現有閘掣失靈而未能重啟，除青華苑外，其餘受影響屋苑於同日晚上10時15分陸續恢復食水供應。供應食水予青華苑的食水閘掣亦於昨日下午2時19分完成維修並恢復食水供應。維修鹹水喉管工程亦已於昨晚大約9時完成。

水務署早年於青康路一帶進行食水及鹹水水管更換及復修工程，以更換區內的老化水管。是次滲漏及受損的水管位於青康路近青衣西路，相關的水管更換工程會對附近交通造成較大影響而一直未能進行。

運輸署就本報的查詢回覆指，如承建商擬議於公共道路進行工程而需要臨時封路，須向運輸署和警方提交臨時交通措施建議以供審批。運輸署在審批建議時，會考慮措施對附近交通的影響，務求令臨時封路不會對交通及市民造成重大影響。署方又指，如工程於路口進行，而該路口每日早晚繁忙時段交通流量均非常高，運輸署一般要求承建商於非繁忙時段進行封路，並稱近日並沒有收到有關路口的臨時交通措施建議。

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