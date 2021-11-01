東方民調：健康碼只聞樓梯響 港府自製通關屏障

今年5月以來，香港錄得的新冠肺炎確診個案逾95%均屬輸入。豁免檢疫人士更成為防疫漏洞，惟港府一直拒絕收緊措施，為爭取盡快與內地通關，近日才突然預告將取消大部分豁免檢疫群組。「東方傳媒民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府收緊免檢措施是遲來的補鑊，後知後覺，又歸咎免檢政策混帳，當局遲遲未能堵塞外防輸入漏洞，通關最重要的「健康碼」仍然無影，炮轟港府自製障礙，令中港通關波折重重。

疫情肆虐已久，港人期望可盡早與內地達成免檢疫通關。惟早前已有傳內地不滿港府寬鬆的豁免檢疫政策而拒絕兩地通關，港府卻一意孤行拒收緊措施，遲至近日才突然急急補鑊，指為爭取與內地恢復通關，將取消大部分免檢疫入境的群組，機師、船員及來港拍戲的影星勢受影響，只餘跨境貨車司機等有必要人員獲豁免。對內則硬推玩殘市民的「安心出行」，新冠肺炎康復者出院須隔離14天，對外大幅收緊檢疫，以滿足內地通關3大條件。不過通關仍未有時間表，港府僅指會循序進行，且初期只能「小規模」通關。

「東方傳媒民意調查」於上周四至六以手機東網APP成功訪問334名18歲或以上市民，結果顯示，對於香港現時大部分新冠確診為輸入個案，42%受訪者批評當局無堵塞防疫漏洞；25%憂外防輸入久守必失；另25%認為，導致通關無期。

不時有豁免檢疫人士確診，更走入社區，45%受訪者直斥免檢政策混帳；28%批評防疫措施自相矛盾；23%無奈指，香港無法徹底清零。

港府早前更允許澳洲影星妮歌潔曼豁免檢疫來港拍攝，36%炮轟港府中門大開，本末倒置；30%斥防疫不濟，做法「倒米」；28%直指，防疫標準未與內地看齊。

港府抗疫近兩年一味谷針，卻拒絕收緊免檢措施，近日才轉軚，54%受訪者轟當局後知後覺，遲來的補鑊；22%批評當局藥石亂投，無對症下藥；20%形容當局通關得把口。

豁免檢疫群組五花八門，港府又無即時交代取消類別，36%轟當局擠牙膏式交代，欠深思熟慮；31%質疑當局「唔知等乜」，令人費解；28%斥訊息混亂，無所適從。

健康碼仍然無影，港府亦無通關時間表，44%受訪者批評當局懶政，拖得就拖；40%形容通關之路波折重重，港府自製通關障礙；10%直指令人感到無迫切性。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府抗疫近兩年，遲遲未能堵塞防疫漏洞，更中門大開，豁免檢疫群組五花八門，不時有免檢人士確診並走入社區，香港的防疫政策未能與內地標準看齊，以致通關無期。