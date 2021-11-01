約81萬名第二批登記市民　今獲發放第二期消費券

政府今日(1日)公布，對於9月1日始獲發第一期消費券的約81萬名市民，今日將會陸續收到第二期消費券，政府會經4間儲值支付工具營辦商發出相關手機短訊或應用程式推送通知。至於在10月1日獲發放第一期消費券的市民，將於12月1日始獲發放第二期消費券。

港府表示，選擇透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK收取消費券的市民，其消費券已直接存入其指定的儲值支付工具帳戶，有關金額會獨立於帳戶內原有的電子錢包，市民在付款時只需開啓應用程式選擇使用消費券，然後如常付款。第二期消費券金額為3,000港元，有效期為3個月，即與第一期2,000港元消費券，同於明年1月31日到期，未使用的消費券餘額將在有效期後自動失效。

選擇以八達通收取消費券的市民，需到設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。有關金額將與八達通卡內原有的儲值額合併。第一期及第二期消費券金額均為2,000港元，當「合資格消費」總額在第一期消費券發放後的4至7個月內達到4,000港元，第三期1,000港元消費券便會在達標後的下一個月16日發放。

港府重申，只要商戶接受消費券計劃下4款儲值支付工具的任何一款作付款方式，便不能拒絕消費者透過該工具使用消費券，亦不容許額外收費或設立限制。