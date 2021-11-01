入食環署街巿要掃安心出行　巿民斥麻煩　檔販憂生意受累

新冠肺炎疫情下中港「封關」近兩年，港府將防疫措施愈收愈緊。今日(1日)起規定如非豁免人士，市民進入政府處所需強制使用「安心出行」手機程式「掃」二維碼入內，當中包括食環署轄下公眾街市。有檔主直斥政策對自己生意造成困擾，又質疑領展旗下街市為何不需跟隨？是否「大細超」？有市民亦表示，今天比往日花多10分鐘才能入內，擔心繁忙時間要排長龍。

東網記者今早9時許，專程到大埔墟街市視察，發現街市各個出入門口已貼有多張「安心出行」二維碼，門口亦站有職員看守，市民一般要先掃碼再出示及量溫度，才能進入街市，不過就記者所見，許多人其實並無量度體溫便真接進入，期間有不能出示二維碼的長者則被告知需到正門，由職員替他們登記資料「填紙仔」代替掃碼。

從街市出來的麥太表示，今天首日掃「安心出行」，因為要排隊向識員出示二維碼，比平日用多了約10分鐘，感到相當麻煩及不便。她表示雖然不會改變來街市買菜的習慣，但日後會盡量口避免繁忙時間過來，因為擔心要排長龍。

而用「填紙仔」方式入街市的關女士則指自己年紀大，不懂掃碼，也不打算學，如果人太多，她就會放棄入街市，笑言「又唔係只有街市可以買」。另一位62歲林女士則認為政府強制「安心出行」很擾民，指目不識丁的自己沒有電話，需要「兜路」往正門由職員登記資料才能入內，浪費了自己時間。

有肉檔檔主朱先生表示，擔心生意會受累，指「好多客係老人家，唔識字，你煩佢，佢咪唔入街市，光顧外邊檔口。」，他又十分不了解同樣是街市，為何領展旗下的可以豁免。