本年度兩間中學僅1班中一　需向教育局申請發展方案以續辦

近年受移民潮及適齡學童人口下降所影響，學生人數大跌，加上疫情影響跨境學生來港，有學校面臨縮班或停辦的危機。教育局表示，經9月點算學生人數後，有2間公營中學於本學年只能開辦1班中一，需要向局方申請學校發展方案，以便繼續營辦。至於小學，教育局則表示因學制及課程編排與中學不同，故即便只能開辦1班小一，亦毋須向局方申請發展方案。

教育局日前表示，本年度有兩間公營中學僅能開辦1班中一，兩間中學均非官校，需要向教育局申請學校發展方案，即包括由辦學團體注入額外資源、與其他學校合併、特別視學等，以繼續營辦。

據知，局方近日與辦學團體會面，建議其中一個方案是將收生不足的屬校合併，由於考慮到今次人口跌幅是結構性，並未見有回升迹象，讓學校逐步停辦，比起一次過大減學校的震盪較小。而政策應以教學質素為先，而非為「保老師」去推行小班教學。

至於小學，教育局則未有提供開辦1班小一的學校數目，僅表示小學的學制及課程編排與中學並不相同，包括沒有如高中般的選修安排，因此認為即使開辦1班小一的小學亦毋須向教育局申請發展方案。