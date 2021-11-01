珠寶店東夥釋囚上演假劫案騙保險　分別囚42與20個月

珠寶公司女東主疑為騙取逾200萬港元的保險賠償，僱用一名剛出獄的釋囚上演「珠寶搶劫案」街頭劇，由釋囚假扮劫匪在港鐵車廂「搶」去其行李箱，她再向保險公司申請賠償，惟兩人事敗終落網。扮演「劫匪」的釋囚於今年5月承認一項串謀詐騙罪，女東主則否認控罪經審訊後被裁定罪成，法官今天（1日）於區域法院指2人面對的控罪嚴重，破壞保險業界對投保者的信任，考慮後決定判女東主入獄3年6個月，釋囚則入獄1年8個月。

女被告梁艷君（41歲）與男被告鄧家駒（30歲）被控於去年2月至去年5月5日期間在香港串謀，詐騙怡安工商業保險代理香港有限公司，即上演一宗搶劫案，由鄧搶去梁的珠寶，令AON因而向一間珠寶公司發出保險金。辯方今天求情指，女被告育有一對年幼子女，日常起居需由她照料；而男被告則並非案中主腦，他對涉案的珠寶價值等一概不得而知。

法官判刑時指，本案相較一般槍劫案不同及不常見，女被告為案中主腦及策劃人，策劃過程精心細密且為時長達2個月，計劃周詳，其行為破壞保險業界對投保者的信任。而男被告雖然屬被動角色，只是聽命行事，但若沒有他的參與，案件亦不能成事。而且他事後獲得10萬港元報酬，為數不少，他並有多項案底，在剛出獄數月便犯下本案，這些均屬加刑因素。法官最後考慮到涉案保險公司沒有損失、2人在案中的角色、及男被告在審訊中指證女被告等，決定判女被告監禁3年半，男被告則判囚20個月。

控方案情指，開設珠寶公司的女被告於去年4月22日就劫案報警，聲稱當日手持載有328件珠寶的行李箱，在港鐵佐敦站內遇劫，被劫珠寶價傎約249萬港元。她即晚便向保險公司提出申索。警方調查後，發現女被告的公司於案發前曾把運送保險額提高，及女被告曾透露經營走下坡，欠債約200萬港元。警方調查後，於同年5月5日識別並拘捕男被告。男被告指女被告於事發前2個月接觸他，並以10萬港元僱用他搶劫其行李箱。警方其後在女被告的辦公室中，搜獲6件被報失的珠寶。

案件編號：DCCC 1008/2020､309/2021