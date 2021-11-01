高院內辦事後漏電話　折返遭截須掃碼　市民斥安排混亂

港府早前宣布今日(1日)起，要求進入政府大樓等處所，必須掃描「安心出行」，多個部門均跟隨強制掃碼措施，其中包括高等法院等。惟市民對於強制使用「安心出行」無所適從，據悉，1名市民今早進入高等法院，並已掃描「安心出行」二維碼，惟在離開大樓後，於折返大樓時發現其手提電話遺留在櫃枱，卻遭到在場的大樓保安以須掃碼為由，拒絕該市民進入大樓，即使在解釋遺留電話情況，仍有門而進不得，雖然最終仍經警員了解後阿獲放行，但遇阻市民批評安排混亂。

有傳媒報道指，高等法院低層4樓的入口有約10名職員在場維持秩序，有市民因沒有手機在身而遭攔截，該市民稱今早已曾掃描過「安心出行」並進入高等法院大樓辦民事手續，惟期間因八達通餘額不足，只好先離開增值再返回。但當該市民再次想進入高院時，卻發現電話不在袋中，懷疑漏了在櫃枱附近。即使她向保安解釋找不到電話緣由，透露早前已進入高院，保安卻仍堅持須使用「安心出行」並着該市民報警。

最終經在場警員了解後，保安最後放行，該市民亦成功在櫃枱附近尋回電話，並指大樓內外安排不一，有些混亂。

此外，立法會表示，因較早前已獲告知從今天起，所有人士(包括議員、職員及訪客，指定豁免者除外)進入立法會綜合大樓前，必須使用「安心出行」應用程式，掃描二維碼作紀錄。就此，原本張貼在綜合大樓內的二維碼大部分已移除，並將之張貼在所有目前開放的入口(包括公眾入口2、議員入口1及2、天橋入口、地下低層停車場入口和裝貨及卸貨區入口)；及立法會餐廳及咖啡角的入口，供進入該些餐飲處所的人士使用。