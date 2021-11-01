休班女警涉濫用職權入屋尋人　涉行為失當受審

女警涉嫌於休班期間濫用權力進入一個住宅單位，被控一項在公職中行為失當罪。她否認控罪，案件今天（1日）在九龍城裁判法院開審。案發住宅戶主供稱，當晚一名自稱警員的女子要求入屋，聲腰找他的次女。其後該女子在屋內與其次女通電話，在電話對其次女說「你唔合作」。戶主在盤問下表示認為該女子冒警，今天在庭上才警覺「佢係個真真正正嘅警察呀？」。

49歲被告曾佩君現時已被停職。她於1993年加入警隊，案發時為大嶼山北區第4巡邏小隊的車長。她被控於2019年7月30日，在沒有合理辯解下，故意作出不當行為，即濫用職權、酌情權、或因公共利益而授予的職權，透過其警察身份以進入深水埗偉智街某單位，並獲取一名郭姓女子包括其電話號碼的聯絡方法，以及企圖取得另一名郭姓女子的身份證及工作地址。

事發住宅單位戶主郭耀康供稱，案發當晚約10時有人按門鈴，他開門看見鐵閘外有一名女子，她的左方約2米外就有一名男子。女子之後揮手着男子離開，並自稱警員。郭讓女子進門後，表示找不到他的二女兒郭叡菁，要求他打電話給她。當時他的長女亦在屋內，最終由長女透過手提電話聯絡上次女，並把手機交給該女子與次女對話。2人對話約一分鐘便結束，他僅聽到該女子在電話中稱「你唔合作」。戶主又稱，過程中該名女子曾將類似委任證的物品放在桌上，但他沒有看清楚。

郭在回應辯方盤問時同意，他懷疑該女子冒警，因此在事後報警。當辯方律師指出該女子是真警察，郭表現甚為驚訝，表示「佢係個真真正正嘅警察呀？」。辯方又指該名女子曾稱朋友與郭的次女失去聯絡，非常擔心，不過郭就不同意此說法。據控辯雙方承認事實，被告在案發當日下午4時已下班，當晚她是與一名男子一同進入事發大廈的升降機。

案件編號：KCCC1943/2021