港大等團隊研究豬流感病毒基因序列　助預防疾病大流行

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院，早前聯同杜克—新加坡國立大學醫學院及美國聖猶達兒童研究醫院的研究團隊，探討豬流感病毒如何跨越禽類及哺乳類動物種屬屏障及其演化過程。研究結果於今日(1日)公布，當中顯示始祖基因序列重建技術適合用於研究新發病原體如何跨物種傳播及其如何適應宿主。人類或可在禽流感病毒於哺乳類動物宿主內完全適應、繁殖之前進行干預，及早截斷跨物種傳播。

由港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學副教授嚴慧玲、聖猶達兒童研究醫院傳染病科Richard Webby及杜克—新加坡國立大學醫學院新發傳染病組Gavin James Smith帶領的研究團隊，希望透過此研究剖析已在自然中發生的病毒進化過程。

研究團隊追溯至1970年代後期，從禽類傳播予豬隻的歐洲類禽H1N1(European avian-like H1N1；EA)豬流感病毒，如何跨越禽類及哺乳類動物種屬屏障及其演化過程。

研究人員重塑代表不同適應階段的EA豬流感重組始祖病毒並分析其特性，發現病毒裡的聚合酶蛋白和核蛋白分子發生突變，有助促進病毒在豬與豬之間的傳播。

研究結果顯示，始祖基因序列重建技術適合用於研究新發病原體如何跨物種傳播及其如何適應宿主。人類或許可在禽流感病毒，於哺乳類動物宿主內完全適應、繁殖之前進行干預，及早截斷跨物種傳播。干預策略包括監測有可能在人畜傳染之間大爆發的病毒，以及在病毒完全適應宿主之前作風險評估，相信可有效預防疾病大流行。

有關研究文章已於國際著名科學學術期刊《自然微生物》(Nature Microbiology)發表。