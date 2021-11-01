迷你倉大火死因研訊　同袍稱火場內絆倒被死者扶起

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑殉職。2人的死因研訊今天（1日）踏入第38天。與許志傑一同入火場的消防員徐建文作供，指許為人有責任心、有經驗，相信許在這個緊急關頭會帶他離開。離場時，前方隊員改變方向，他不加細想便棄喉跟住同袍走，途中曾被電線纏腳，其後又再絆倒，在漆黑中被人扶起，他相信是許扶起他。

徐建文作供表示，火警第3日（2016年6月23日）下午，他與許志傑等一行4人進入火場爆破儲物室門及滅火，但在爆破了一個門鎖後，滅火喉便失去水壓，許檢查喉管並指示同袍撤退，一行人退後數步，約半分鐘後水壓恢復。他形容火場地下的積水好像沸水熱，他們在爆開了的倉門外休息，徐原本坐在地上，但熱水流入他的褲子，便改為蹲着，但因蹲着不能好好休息，身上裝備亦因濕掉而變重，加上火場溫度提升，因此他感到呼吸困難、十分辛苦。

徐續指，消防隊長邱曉生為他們檢查氣樽存量，當時他仍感覺到另外3人在身邊，但隨着溫度繼續上升，其身體開始支持不住，意識迷糊之際感到有人撤退，徐無力與人對話，只能直接跟着對方走。徐估計當時是許志傑走在他前面，因許一向有責任心，相信在此緊急關頭會領他離開。在離場時，前方的隊員改變方向，故徐不加細想便棄喉跟著同袍走，途中被電線纏腳，花費很多精力才能掙脫。後來他再次絆倒，漆黑中有人把他扶起，他感覺那人是許。後來徐見到對方頭盔上的電筒掉下來，徐將之拾起，但對方並無接住。至於之後發生何事，徐已記不清楚，只記得自己沿光線離開，期間被一塊倒斜的鐵板阻擋去路，惟有向另一方向的光找出路。其後有人扶住和背起他。當他再有意識時，已是身處救護車內。

案件編號：CCDI-333,334/2016