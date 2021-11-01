政Whats噏：民主派劉卓裕稱積極考慮參選　網民鬧爆天真為錢

民主派應否參選立法會選舉至今仍有唔少爭拗，不過有通過宣誓嘅民主派區議員蠢蠢欲動。荃灣區議員劉卓裕今（1日）發貼文話積極考慮參選，認為唔少爭議法案仲需要民主派代為發聲，留個歷史見證，仲話要「隙縫中尋曙光」。之但係，就有唔少人鬧爆佢呢個講法天真，仲質疑佢只為錢，更有民主派人士留言話「去坐唔等如去見證，唔好咁傻啦」。

劉喺貼文中話，佢近期一直思考點樣進一步發揮民主派作用，喺有限空間為留守嘅市民開路。對於有人話新政治形勢、新議會布局下，就算民主派人士進入立法會，只不過係「花瓶」，佢認為民主派參選空間收窄，新政治紅線亦令人步步為營，但反問係咪咁樣就等於一事無成。佢認為好多民生議題、重要撥款同爭議法案，仲需要民主派代為發聲，留個歷史見證。

佢又話唔會低估參選面對嘅壓力，更加預咗會受到部分人嘅批評同質疑，但為嘅只係佢仲抱持緊嘅一個信念「給市民一個希望」。佢透露已經開展爭取選委提名嘅工作，雖然非常困難，但唔會輕易放棄。

不過，劉嘅決定就未必能得到民主派陣營支持啦，唔少人都留言力勸佢三思。有網民認為佢想法天真，亦有人指若然佢參選就會成為眾人公敵，更代表係認同制度，唔再係同路人咁話啊。亦有網民質疑佢參選目的根本唔係為地區，而只係為咗錢。劉可否入閘甚至當選都仲係未知之數，但可以肯定嘅係，佢呢個參選理由都幾難說服一班民主派陣營支持者。