政Whats噏：曾辦初選票站　丘文俊赴英3個月　曾灰爆想跳崖

近半年大部分民主派區議員因宣誓問題先後辭職，有人留港轉行，亦有疑踩紅線嘅前區議員選擇離港前往外國。曾協辦初選票站嘅沙田前區議員丘文俊喺7月已辭職，佢今日(1日)喺Facebook貼文透露自己已流亡英國倫敦3個月，直言對香港嘅種種不捨，更話身處異鄉感到好孤寂，有時諗唔通就好想喺高山斷崖絕壁一躍解憂啊。依家佢惟有時常跑步運動，盡量令自己保持積極心態。

繼黃大仙前區議員劉珈汶同深水埗前區議員李文浩等人相繼宣布已離港，原來丘亦已默默離開咗香港。佢喺貼文到話，一個人流亡係相當痛苦同感到煎熬，提到無時無刻都相念過去10年喺地區與街坊互動相處，佢亦好投入作為民選區議員嘅深耕細作，議員辦事處更成為咗佢屋企一樣。

佢話喺政權迫害，最終好倉促咁離開咗佢嘅家，形容決定出走嘅心情好孤寂、無奈同委屈，未同街坊逐一道別就坐上飛往英倫嘅航機，仲話呢一別有可能係永世相隔。佢話孤寂一人，偶然會有傷春悲秋嘅情緒，加上生活前景唔明朗，對至親嘅思念同對街坊嘅掛念，有時候思考到咗死胡同，走唔出困惑，就好想喺高山斷崖絕壁一躍解憂。

雖然如此，但佢話一諗起香港手足，又覺得自己已經相當幸運，為咗唔畀自己空閒，惟有每日搵嘢做，時常跑步運動，盡量令自己保持積極心態，苦撐殘軀喎。