澳洲推2款新永久居留簽證 港人明年3月起可申請

香港去年實施《港區國安法》後，澳洲延長當地港人的臨時畢業生及技術簽證5年，為港人提供永久居留途徑。澳洲移民部長霍克(Alex Hawke)周一(11月1日)正式宣布，政府將讓境內持臨時簽證的合資格香港人，於明年3月起申請2款新的永久居留簽證。

霍克表示，新簽證建基於澳洲與香港之間多年來的密切聯繫與經濟關係，將為澳洲境內持臨時技術簽證及臨時畢業生簽證的香港人提供永久居留途徑，約9,000名持臨時簽證的港人合資格申請永久居留簽證。

澳洲政府上周四(10月28日)已公布全新《2021年移民法例修訂(香港)條例》，提到會新增「技術移民獨立簽證」和「偏遠地區技術移民永久居留簽證」，讓持香港特區護照或英國國民(海外)護照(BNO)的港人申請，申請人需持有澳洲臨時技術移民工作簽證、臨時技術短缺簽證或臨時畢業生簽證。

澳洲移民部紀錄顯示，截至2021年7月的18個月間，約有6,000名在澳洲的香港居民取得永久居留簽證，申請宗數為9,250宗。